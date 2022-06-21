ضبط 50 إسطوانة بوتجاز قبل إعادة بيعها بالسوق السوداء في دمنهور

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر، وكيل الوزارة، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث يفيد بتمكن مفتاح عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية، وبرفقة حسام المزين، رئيس الرقابة.

أسفرت الحملة عن ضبط سيارة محملة بعدد 50 أسطوانة غاز منزلي قام صاحبها بتجميعها لإعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة بمدينة دمنهور.

تم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.