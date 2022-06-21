إستونيا تزعم تعرضها للاستهدف خلال محاكاة لهجمات صاروخية روسية

قالت دولة إستونيا إن روسيا تجري حاليا تدريبات عسكرية تتم خلالها محاكاة لهجمات صاروخية ضدها، محذرة من تصاعد التوترات بين موسكو والدولة العضو بحلف شمال الأطلسي (ناتو).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن وزارة الدفاع الاستونية قولها إن السلوك الاستفزازي تصاعد على الحدود بين استونيا وروسيا قبيل قمة حلف الناتو المقبلة المقررة في الأسبوع المقبل في مدريد، حسبما جاء في رد على أسئلة أرسلت بالبريد الإلكتروني.

وفي سياق آخر، استدعت وزارة الخارجية سفير روسيا لدى تالين، قائلة إن مروحية تابعة لحرس الحدود حلقت في المجال الجوي الاستوني لدقيقتين يوم 18 يونيو الجاري، وهي أول حادثة من هذا النوع منذ بدء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوه لأوكرانيا.