وصول أكثر من 172 ألف حاج إلى المدينة المنورة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، في إحصائية لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة حتى أمس بلغ 172 ألفا و562 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت الإحصائية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء - أن 156 ألفا و828 حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، منذ بدء استقبال أولى رحلات الحج وحتى أمس، بينما استقبل مركز الهجرة البري 13 ألفا و97 حاجا، ذاكرا أن حجاج إندونيسيا هم الأكثر عددا بواقع 24 ألفا و478 حاجاً في المدينة المنورة حتى أمس، ومن الجنسية الهندية 17 ألفا و537 حاجاً، ومن بنجلاديش 8 آلاف و626 حاجاً، ومن العراق 7 آلاف و40 حاجاً، ثم حجاج إيران بواقع 6 آلاف و556 حاجاً.

وأضافت أن 76 ألفا و955 حاجاً غادروا المدينة المنورة -خلال الأيام الماضية- في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 75 ألفا و589 حاجاً من جنسيات مختلفة.

وأظهرت إحصائية وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة تنفيذ 374 زيارة لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام، في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تم مباشرتها 656 عملية تفويج منذ بدء الموسم، بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 410 حجاج.