الخارجية الروسية تستدعي سفير الاتحاد الأوروبي بسبب أزمة عبور البضائع إلى كالينينجراد

وصل ممثل الاتحاد الأوروبي ماركوس إيدرر، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم استدعاؤه بسبب القيود المفروضة على عبور عدد من البضائع من الكيانات المكونة لروسيا إلى كالينينجراد، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وكان الجانب الليتواني، فرض حظر على مرور بعض البضائع بسبب «العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا»، بينما صرح وزير الخارجية الليتواني، جابرييليوس لاندسبيرجيس، بأن ليتوانيا فرضت الحصار على عبور تلك السلع بعد مشاورات مع المفوضية الأوروبية وتحت قيادتها.

من جهته، صرح رئيس لجنة حماية السيادة التابعة لمجلس الاتحاد الروسي، أندريه كليموف، يوم أمس الاثنين، 20 يونيو، بأن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تصحيح الوضع، وإلا سيكون لروسيا حرية التصرف في حل قضية العبور بأي وسيلة، وبحسب قوله، فإن الناتو بذلك يفرض حصارا على منطقة روسية بمساعدة ليتوانيا، وهو ما يمثل اعتداء مباشرا على روسيا، ما يضطرها إلى الدفاع عن نفسها.

وحذرت الخارجية الروسية من جانبها ليتوانيا من عواقب الحظر المفروض على عبور البضائع إلى منطقة كالينينجراد، وقالت إنه يتعين على ليتوانيا أن تتفهم خطورة عواقب هذا الحظر، وأن تتفهم أن توصيف تلك التصرفات هو «العدائية» للحد الذي لم يعد فيه وقت لإجراء أية محادثات، مشيرة إلى أن ليتوانيا بذلك قد «تجاوزت كل الحدود».