إزالة 215 مخالفة إشغال طريق بكفر الدوار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء دكتور عبد العزيز قطاطو، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين.

وقال قطاطو ان الحملة أسفرت عن إزالة عدد ٢١٥ مخالفة إشغال طريق "ثابت ومتحرك" بعدد من مناطق المدينة من بينها "شارع المحكمة، وشارع دائر الميزانة".

تم التحفظ على الإشغالات لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار، بإشراف من أحمد حمزة نائب رئيس المدينة.

و تابع "رئيس المدينة" الانضباط بعدد من شوارع ومناطق المدينة، من بينها الكوبري الملاحي "الكوبري الواطي"، لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى، وكذلك أعمال التطوير والتجميل الجارية بنفق كفر الدوار، موجهًا في الوقت نفسه قسم الإشغالات بالوحدة بتكثيف الحملات والتعامل مع كافة حالات إشغال الطريق وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين.