القوات الروسية توشك على حصار القوات الأوكرانية في زولوتي

تواجه القوات الأوكرانية التي تدافع عن مدينتي زولوتي وهيرسكي خطر حصار القوات الروسية لها، فيما يقترب الجيش الروسي من السيطرة على لوهانسك بأكملها.

وذكر تقرير لهيئة الأركان العامة الأوكرانية عبر موقع فيسبوك اليوم الثلاثاء: "سيطر العدو، في اتجاه توشكيفكا- بيدليسني، على بلدتى بيدليسني وميرنا دولينا، الصامدتين على الحدود المحتلة". كما حققت القوات الروسية مكاسب بالقرب من هيرسكي.

وتقطع هذه المكاسب الطريق الشمالي الذي يربط بين المقاتلين الأوكرانيين الذين يدافعون عن مدينتي زولوتي وهيرسكي والوحدات الأوكرانية الأخرى المتمركزة في ليسيتشانسك.