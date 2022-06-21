دبلوماسي روسي: إمدادات الاتحاد الأوروبي بالأسلحة المستمرة لأوكرانيا غير مقبولة

حذر نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، مبعوث الاتحاد الأوروبي لدى موسكو ماركوس إيديرر اليوم الثلاثاء، من أن إمدادات الأسلحة المستمرة من الاتحاد إلى كييف غير مقبولة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية، إن "روسيا شددت على أن إمدادات الأسلحة المستمرة من الاتحاد الأوروبي إلى القوات الأوكرانية أمر غير مقبول، وشددت على أن الأسلحة تستخدم في هجمات على البنية التحتية المدنية في محليات دونباس ما أسفر عن مقتل مدنيين وأطفال".

وأضافت الوزارة أن موسكو أبلغت مبعوث الاتحاد الأوروبي "بآرائها بشأن التطورات في أوكرانيا وفي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين وسط العملية العسكرية الخاصة".

ميدانيا، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مدافع الهاوتزر M-777 عيار 155 ملم والتي تسلمها الولايات المتحدة ودول أوروبية لأوكرانيا، أصبحت "هدفا جيدا" لقواتها.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف، في إيجاز نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إنه خلال اليوم الماضي وحده تم تدمير 15 من تلك المدافع، معظمها في إحدى محطات السكة الحديدية، دون أن يتسنى لها إطلاق طلقة واحدة.

وأشار كوناشينكوف، إلى أنه نتيجة الضربات الجوية والصاروخية والمدفعية تم القضاء على 570 من القوميين المتطرفين، إضافة إلى تدمير 13 دبابة ومدرعة أخرى و29 مركبة خاصة.

ونوه بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز Su-25 في مقاطعة خاركيف، و19 طائرة بدون طيار في دونيتسك وخاركوف.

ولفت المتحدث إلى أن مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بلغ 209 طائرات، و132 مروحية، و292 1 طائرة بدون طيار، و348 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و3709 دبابات ومدرعات أخرى، و580 راجمة صواريخ و2065 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و3760 مركبة عسكرية خاصة.