مجلس الوزراء اللبناني يعقد جلسة للموافقة على تجديد ولاية يونيفل

عقد مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الأربعاء، جلسة برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لمناقشة جدول أعمال من 35 بندا.

وانعقدت الجلسة بعد اكتمال نصابها، لمناقشة جدول أعمال من 35 بندا أهمها الموافقة على تجديد ولاية القوات الدولية العاملة في حنوب لبنان "يونيفل" للفترة 2023 – 2024، ومشاركة لبنان في في معرض اكسبو الدوحة 2023، والموافقة على آلية شراء القمح والشعير، بالإضافة إلى الموافقة على تثبيت متطوعي الدفاع المدني، وإصدار مشاريع مراسيم ترمي إلى ترقية ضباط الأجهزة الأمنية.

وكان مجلس الوزراء عقد ثماني جلسات حكومية سابقة بعد الشغور الرئاسي، كان آخرها في 13 يونيو الحالي، بغياب عدد من الوزراء، غالبيتهم ينتمي إلى "التيار الوطني الحرّ" الذي يرأسه النائب جبران باسيل، لاعتراضهم على انعقاد جلسات مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، من منطلق دستوري وميثاقي.