 الجزائر تنفي ما تردد حول طلبها من السفير الإماراتي مغادرة أراضيها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجزائر تنفي ما تردد حول طلبها من السفير الإماراتي مغادرة أراضيها

الجزائر - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 9:10 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 9:10 ص
نفى المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الجزائرية "نفيا قاطعا" ما تم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام من أخبار "مغلوطة وكاذبة" حول طلب الوزارة من السفير الإماراتي مغادرة الأراضي الجزائرية.

وأكد المتحدث، في بيان، أن "هذه الأخبار مزيفة ولا أساس لها من الصحة مع التأكيد على أن بيانات الوزارة هي المصدر الوحيد للمعلومة".

كما شدد على "متانة وصلابة العلاقات الثنائية الجزائرية-الإماراتية المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين مع الحرص المشترك للارتقاء بها إلى أعلى المراتب تنفيذا للإرادة المشتركة التي تحدوا قائدي البلدين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وأخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

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