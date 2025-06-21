غارات إسرائيلية تستهدف مجددا منشآت نووية وعسكرية في إيران

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، سلسلة غارات جوية مكثفة على عشرات المواقع العسكرية داخل إيران، بتوجيه من شعبة الاستخبارات العسكرية، مستخدماً نحو 150 من الذخيرة الموجهة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن من بين الأهداف التي تم قصفها مجددًا منشأة تخصيب اليورانيوم في مدينة أصفهان، والتي سبق أن تعرضت لهجوم في أول أيام الهجمات الإسرائيلية على إيران.

وشملت الغارات أيضاً، بحسب الصحيفة، موقعاً لتصنيع أجهزة الطرد المركزي، وعدداً من الأهداف العسكرية التابعة للنظام الإيراني في المنطقة، من ضمنها شاحنات لإطلاق الطائرات بدون طيار (درون)، ومنشآت لصواريخ، ومواقع رادار، وبطاريات دفاع جوي، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وتأتي هذه الضربات في سياق التصعيد المستمر بالحرب بين إيران وإسرائيل، وسط تحذيرات دولية من تداعيات أي تصعيد يستهدف منشآت نووية في المنطقة.