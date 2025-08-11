أكثر من 11% من المرحلين من ألمانيا تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاما

أظهرت بيانات حكومية، بعد سؤال برلماني من حزب اليسار، أن أكثر من 11% من الأشخاص الذين تم ترحيلهم من ألمانيا في عام 2024 كانوا أطفالا أو مراهقين.

ووفقا للأرقام التي ذكرتها مجموعة شبكة التحرير الصحفي الألمانية (أر إن دي) الإعلامية اليوم الاثنين واطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فقد رحلت السلطات في عام 2024 ما مجموعه 20 ألفا و 84 شخصا، من بينهم 2316 تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاما. وظلت هذه النسبة - 5ر11% - مستقرة منذ عام 2022.

وأظهرت البيانات أنه في النصف الأول من عام 2025، كان 1345 طفلا ومراهقا من بين 11 ألفا و 807 مرحلين، أي ما يعادل 4ر11%.

ويظهر الرد أيضا أن عدد عمليات الترحيل قد ارتفع بالفعل في ظل الائتلاف الألماني السابق- من 19 ألفا و 945 في عام 2022 إلى 16 ألفا و 430 في عام 2023 و 20 ألفا و 84 في عام 2024.

وقالت الحكومة الألمانية إنه لا توجد لديها بيانات حول عدد المرحلين الذين كانوا يزاولون وظائف تخضع لاشتراكات التأمين الاجتماعي.

وانتقد النائب البرلماني عن حزب "اليسار" ديتمار بارتش ترحيل القصر، قائلا إن الأطفال يجب أن يكونوا في المدارس، وليس "على متن رحلة ترحيل".

وأضاف: "ما المنطق في ترحيل أطفال يتعلمون هنا، ويكبرون هنا، ويندمجون هنا - وهم عمال المستقبل المهرة - مع عائلاتهم؟".