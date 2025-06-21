استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارة ميدانية لتفقد عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بعدد من قرى ومراكز المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاءت الجولة بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، والمهندس حسن يحيى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والمهندس منتصر عبد الوهاب، رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من أعضاء مجلس النواب، إلى جانب مسؤولي الجهات التنفيذية والفنية المعنية.

شملت الجولة التفقدية عددًا من المواقع المهمة، منها محطة معالجة الصرف الصحي بقرية رطباط بمركز مغاغة، ومحطات مياه العدوة (1 و2)، والمحطة الجديدة بمدينة العدوة، ومحطة مياه صفانية، ومحطة معالجة صرف صحي بقرية بلهاسة، حيث استعرض الفنيون نسب التنفيذ في الأعمال المدنية والكهروميكانيكية، وتم التأكيد على تسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة.

وأكد وزير الإسكان ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية وتكثيف العمل للانتهاء من الأعمال الإنشائية والفنية، مع التأكيد على تطبيق أعلى معايير الجودة خلال التنفيذ، وتذليل كافة العقبات، لضمان دخول المحطات الخدمة في أقرب وقت.

وأشار الوزير، إلى أن هذه المشروعات تمثل أحد المحاور الأساسية لتطوير البنية التحتية في قرى صعيد مصر، مضيفًا أن المرحلة الأولى من "حياة كريمة" تشمل تغطية نحو 192 قرية في 5 مراكز بمحافظة المنيا، ضمن خطة قومية لتحسين مستوى الخدمات الأساسية في الريف المصري.

ومن جانبه، أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية تعكس حرص الدولة على تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تسهم فى الارتقاء بحياة المواطنين في القرى، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع بشكل يومي معدلات التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المنفذة لضمان الجودة والالتزام بالمعايير الفنية.

وأضاف المحافظ، أن زيارة وزير الإسكان تُجسّد مدى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لتطوير البنية التحتية والمرافق في صعيد مصر، مشيرًا إلى أن ما تشهده قرى المنيا من طفرة تنموية غير مسبوقة يُعد دليلاً واضحًا على التزام الدولة الراسخ بتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع جودة الحياة بالمناطق الأكثر احتياجًا.