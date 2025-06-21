السوداني: نرفض استخدام الأجواء العراقية في العدوان المستمر على إيران

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، رفض بلاده لانتهاك سيادة أجوائها، واستخدامها في "العدوان الصهيوني" المستمر على إيران، الذي يمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، جاء ذلك خلال استقبال السوداني، اليوم، السفير البريطاني لدى العراق السيد عرفان صديق.

وجرى، خلال اللقاء، بحث التطورات في المنطقة، وآفاق التعاون المشترك والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين.

وشدد السوداني، على أهمية أن تضطلع الدول الكبرى، ولاسيما الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بدورها في وقف العدوان، سواء ضد إيران أو في ما يتعلق بالمجازر اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة، والتأكيد على ضرورة إدخال المساعدات للمدنيين المحاصرين.