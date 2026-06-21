أشرف العشماوي يعلن صدور ترجمة إسبانية لرواية «الجمعية السرية للمواطنين»

أعلن الكاتب أشرف العشماوي، صدور نسخة إسبانية جديدة من روايته «الجمعية السرية للمواطنين»، بالتعاون بين دار نشر سولفار إديشين والناشر المصري الدار المصرية اللبنانية، مشيرًا إلى أن النسخة الجديدة ستُوزَّع خلال الأيام المقبلة في سبعٍ وعشرين دولة.

وكتب العشماوي، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «خلال أيام تصدر وتوزع في سبعة وعشرين دولة نسخة إسبانية جديدة لروايتي الجمعية السرية للمواطنين، من دار نشر سولفار إديشين بالتعاون مع ناشري الدار المصرية اللبنانية».

وأضاف أن الرواية تواصل رحلتها مع القراء خارج العالم العربي من خلال هذه الترجمة الجديدة، التي تتيح لها الوصول إلى جمهور أوسع في عدد كبير من الدول الناطقة بالإسبانية.

وتعد «الجمعية السرية للمواطنين» واحدة من أبرز روايات أشرف العشماوي، وقد حظيت باهتمام نقدي وقرائي منذ صدورها، فيما تمثل الترجمة الإسبانية الجديدة خطوة إضافية في مسار حضور أعماله الأدبية في اللغات الأجنبية، وتعزيز انتشار الأدب المصري والعربي لدى القراء في مختلف أنحاء العالم.