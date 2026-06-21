حذرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين من التهاون مع نزيف اللثة، مؤكدة أنه ليس دائما مشكلة موضعية بسيطة يمكن تجاهلها، بل قد يحمل مؤشرات صحية تستدعي الانتباه الفوري لحماية السلامة العامة للجسم.

وأوضحت الوزارة أن إهمال صحة الفم والأسنان وعدم علاج التهابات اللثة قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالتهابات صمامات القلب، مشيرة إلى أن بعض الفئات تكون أكثر عرضة للإصابة بهذه المضاعفات الخطيرة نتيجة انتقال البكتيريا من الفم إلى مجرى الدم ومنها إلى القلب.

وفي نفس السياق تطلق وزارة الصحة والسكان قوافل طبية متخصصة في طب الأسنان لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات الوقائية والعلاجية والتوعوية، مع التركيز على رفع الوعي بأهمية العناية بالفم والأسنان وتعزيز السلوكيات الصحية الوقائية.

وتؤكد الوزارة استمرار تنفيذ مثل هذه القوافل الإنسانية للوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى جميع الفئات، بما يعزز جودة حياتهم ويحقق الرعاية الصحية الشاملة.