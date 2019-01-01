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صحيفة : أرسنال يتفوق على توتنهام في سباق التعاقد مع سيبايوس

محمد كمال
نشر فى : الأحد 21 يوليه 2019 - 1:24 م | آخر تحديث : الأحد 21 يوليه 2019 - 1:24 م

اقترب أرسنال الإنجليزي من التعاقد مع داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، وذلك بعقد لمدة عام واحد على سبيل الإعارة.

وذكرت صحيفة"ميرور" البريطانية أن مسؤولي أرسنال واثقين في إمكانية الحصول على خدمات اللاعب صاحب 24 عامًا، حيث من المتوقع أن يحسم الفريق اللندني الصفقة خلال الأيام السابقة للموعد النهائي قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

وأضافت الصحيفة أن أرسنال تغلب على توتنهام في سباق التوقيع مع اللاعب، حيث كان الأخير يريد التعاقد معه.

وفي حالة نجاح صفقة التعاقد مع سيبايوس سيصبح لاعب ريال مدريد ثاني لاعب يتفوق أرسنال في سباق التعاقد معه على غريمه توتنهام، بعد أن سبق وأن حصل على توقيع المداقع الفرنسي ويليام ساليبا لاعب سانت اتيان بعد منافسة مع وصيف بطل أوروبا الموسم المنقضي.

 


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