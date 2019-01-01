يحتفل الأمريكيون بشهر الآيس كريم الوطني، في يوليو، من كل عام، كوسيلة للتمتع بالمأكولات المجمدة المفضلة مع الأصدقاء والعائلة، وحسبما نشر موقع " idfa" يستهلك الأمريكيون حوالي 23 جالون من الآيس كريم كل عام، مع وصول الصيف إلى ذروة درجات الحرارة، تساعد شركات الآيس كريم في دعم الاقتصاد الأمريكي، حيث تساهم بأكثر من 11 مليار دولار بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني وتدعم أكثر من 26000 وظيفة مباشرة تولد 1.6 مليار دولار من الأجور المباشرة.

وتم الإعلان عن هذا الاحتفال بموجب إعلان رئاسي عام 1984، وسمى الرئيس "رونالد ريجان" شهر يوليو باعتباره شهر الآيس كريم الوطني، ويوم الأحد الثالث من الشهر ليوم الآيس كريم الوطني.

من المتعارف عليه أن نكهات الأيس كريم جميعها تكون من خلال الفاكهة، ولكن تميزت بعض المتاجر حول العالم بتقديم نكهات مختلفة للأيس كريم.

وتستعرض«الشروق» أغرب نكهات الأيس كريم، غير المتعارف عليها.

آيس كريم السمك:

في مدينة ويتبي الكندية أطلق متجر "آيس كريم بارلور" مذاقًا جديدًا من الآيس كريم بطعم السمك، فاستبدل المطعم رقائق الشوكولا التقليدية بقطع من السمك داخل بولات الآيس كريم.

آيس كريم الثوم:

أضاف مطعم"آيس كريم بارلور" أيضا نكهة أخرى غريبة قبل، إذ يتحول المذاق الحلو للآيس كريم المفضل لدى الجميع إلى طعم الثوم الحاد ورائحته القوية النفاذة.

آيس كريم البيض واللحم المقدد:

كان لمطعم "هيستون بلومنتال" البريطاني الأشهر في العالم، مشاركة في تغيير نكهات الأيس كريم، حيث يقدم المطعم آيس كريم بنكهة البيض واللحم المقدد منذ سنوات.

آيس كريم لحم الحصان:

يفخر مطعم "نامغا تاون" بمنطقة طوكيو، بنكهاته الغريبة من الآيس كريم، فلديه خليط من الآيس كريم ولسان البقر، وهناك مذاق بطعم الأخطبوط، وآخر بمذاق لحم الحصان النيئ.

آيس كريم خل البلسميك:

يتميز أشهر صناع الآيس كريم في روكشير بإنجلترا بطعم خليطه الجديد الذي مزج فيه الفراولة مع خل البلسميك، لينتج آيس كريم بنكهة "الحلو واللاذع" معًا، وكانت له سابقة مع الآيس كريم بالفلفل الأسود.

أيس كريم حليب الأم:

في لندن يقوم صانعي الأيس كريم بصنع الأيس كريم من حليب الأم ، ويحمل اسم أيس كريم بيبي جاجا" baby gaga" ، ويصنع هذا النوع المميز من الأيس كريم من حليب الأم الطازج، والذي تم جمعه من المتبرعات من عامة الشعب ثم يتم إضافة نكهات له مثل نكهة الليمون ونكهة الفانيلا.

أيس كريم بنكهة البرجر والجبن:

في متجر" Heladeria coromoto ice cream parlour" في فينزويلا يتم بيع أيس كريم بالجبن والبرجر المميز ، كما يوجد نكهة أيس كريم الكاليماري بالجبن، وأيس كريم الذرة المثلجة وهي نكهات شائعة في أكثر من 800 مطعم.

أيس كريم الفلفل الأسود:

يعد الفلفل الأسود من النكاهات الصعب تخيل طعمها، فهو يتكون من الفلفل الأسود وحليب كامل الدسم والسكر والكريمة وقليل من الملح، فهي تنال أعجاب الكثير من محبي التوابل، فيجدوا فيها متعة وتجربة جديدة.

أيس كريم البيرة:

من أهم أنواع الأيس كريم بالنسبة لمحبي البيرة، فيشتهر بها متاجر التشيك، فهي مكونة من السكر والكريمة والعسل والبيرة.