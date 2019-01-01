تمكن صبي يبلغ من العمر 12 عامًا من تجاوز حواجر الأمن في مطار هيثرو، ليصعد على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية متجهة الى لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، دون أن يمتلك جواز سفر أو تذكرة ركوب.

وبحسب موقع "ديلي ستار" البريطاني، اختلط الطفل مع الركاب داخل المطار ودخل الطائرة، من مطار هثرو، الأكثر إزدحاما في بريطانيا، واكتشف أمره طاقم الطائرة عندما حددوا مقاعد الركاب، ليجدوا أنه لا ينبغي له التواجد على متن الطائرة.

وحضرت الشرطة لإخراج الصبي من الطائرة، بعدها تأخرت الرحلة بأكملها لمدة 4 ساعات لإجراء فحوص أمنية، فيما يحقق المطار والموظفون البريطانيون والشرطة في كيفية تمكن الطفل من إعتلاء الطائرة، بعد ظهر يوم الأحد.

تقول راشيل ريتشاردسون، إحدى المسافرات على متن الطائرة في رحلة عمل، لصحيفة "التليجراف"، إن الطفل لم يساعد الطاقم على معرفة أين وضع حقائبه لذا كان يجب تطهير الطائرة بأكملها، وهو ما أدى في تعطيل إنطلاق الرحلة لأكثر من 4 ساعات.

من ناحيته قال المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية البريطانية: "لقد اعتذرنا لعملائنا عن التأخير في رحلتهم بعد مشكلة في أثناء الصعود إلى الطائرة، تعد سلامة وأمن عملائنا وطاقمنا على رأس أولوياتنا، وكل من استقل الطائرة خضع لفحوصات أمنية".

وأوضح أن أمن المطار أجرى فحصًا احتياطيًا إضافيًا بمجرد ظهور هذه المشكلة، وأنهم يساعدون الشرطة في تحقيقاتها، فيما أكدت الشرطة أن الصبي قاصراً وكان غير مصحوب من أشخاص بالغين، وهو ليس مواطناً بريطانياً، فهو هولندي على حد قوله للشرطة، ويُعتقد أنه وصل الى مطار هيثرو كراكب ترانزيت.

وصرحت المتحدثة باسم مطار هيثرو قائلة: "نحن نعمل مع زملائنا في الشرطة والخطوط الجوية البريطانية لفهم كيف صعد راكب غير مصرح له على متن الطائرة غير الصحيحة، لافة الى أنه لم يمثل خطرا أمنيا، لكن كإجراء احترازي، أعيد فحص الطائرة المعنية، وقالت معبرة: "نحن نعتذر عن التعطيل وسنواصل العمل عن كثب مع السلطات وشركائنا في شركات الطيران للحفاظ على المطار آمنًا".

المصدر:

Boy, 12, with no passport or ticket manages to board British Airways Heathrow flight to LA



