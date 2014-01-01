 تقرير للبرلمان البريطاني يتهم روسيا بمحاولة التأثير على نتيجة استفتاء انفصال اسكتلندا - بوابة الشروق
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تقرير للبرلمان البريطاني يتهم روسيا بمحاولة التأثير على نتيجة استفتاء انفصال اسكتلندا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 21 يوليه 2020 - 12:37 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يوليه 2020 - 12:37 ص

 ذكر تقرير برلماني بريطاني أن الحكومة الروسية حاولت "التأثير" على نتيجة الاستفتاء على انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة في 2014، مؤكدا في الوقت نفسه أن موسكو لم تسع للتأثير على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست، وفقا لما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة ذا تليجراف البريطانية اليوم الإثنين.
وقالت الصحيفة إن لجنة الاستخبارات والأمن بالبرلمان وصفت - في تقريرها الذي يُنشر غدا - محاولة الكرملين المزعومة لإنجاح مساعي انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة بأنه "أول تدخل بعد سوفييتي في انتخابات ديمقراطية غربية"، كما ستؤكد عدم وجود دليل مباشر على تدخل روسيا في استفتاء /بريكست/ عام 2016.
وأشارت /ذا تليجراف/ إلى أن التقرير - المكتوب في 50 صفحة، والذي جاء بعد تحقيق برلماني استغرق 18 شهرا - يلقي بضغط على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لاتخاذ موقف أكثر تشددا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرجحة أن يساهم أيضا في إنعاش الأصوات الحكومية الرافضة لإجراء استفتاء جديد لانفصال اسكتلندا.

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