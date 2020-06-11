مقتل وإصابة 7 جنود في هجوم إرهابي على وحدة عسكرية شرقي بوركينافاسو

لقي جنديان، على الأقل، مصرعهما، وأصيب 5 آخرون، في هجوم استهدف وحدة عسكرية شرقي بوركينا فاسو، بالقرب من حدودها مع النيجر.

ونقل راديو "إفريقيا 1"، اليوم الثلاثاء، عن مصدر أمني -لم يسمه- قوله إن وحدة "تانكوالو" العسكرية الواقعة في مقاطعة "كوماندجاري" تعرضت لهجوم شنه مسلحون في وقت مبكر من صباح اليوم؛ مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 5 آخرين بينهم 3 في حالة خطيرة.

يذكر أن هذا الهجوم يأتي بعد هجومين آخرين استهدفا مدنيين الأسبوع الماضي في نفس المنطقة.

يشار إلى أن بوركينا فاسو تعاني من هجمات إرهابية متكررة، وغالبا ما تختلط بالصراعات بين الطوائف، وخاصة في المنطقتين الشرقية والشمالية؛ حيث أسفرت هذه الهجمات عن مقتل أكثر من 1100 شخص منذ عام 2015، وأجبرت نحو مليون شخص على الفرار من منازلهم.