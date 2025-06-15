استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء متفرقة بقطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد ثلاثة فلسطينيين، وإصابة آخرين اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية في أنحاء متفرقة بقطاع غزة.

وأشارت الوكالة إلى أن الشهداء من منتظري المساعدات كانوا قرب محو نتساريم وسط القطاع، مضيفة أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات في خان يونس جنوبا، كما أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح متفرقة، نتيجة قصف الاحتلال المدفعي، أثناء انتظارهم المساعدات بمنطقة التوام شمالا.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال استهدفت على مدار أسابيع نقاط توزيع مساعدات سواء في رفح أو وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء، ووقوع إصابات، في خطوة تأتي - حسب تأكيدات أممية - لتهجير السكان قسرا، ضمن ما يبدو أنه استراتيجية للتطهير العرقي.. حيث بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العمل بآلية نقاط توزيع المساعدات بتاريخ 2005/5/27 إلى أكثر من 100 شهيد، وعشرات المصابين.