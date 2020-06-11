منظمة الهجرة: نزوح 10 آلاف شخص في اليمن بسبب كورونا

قالت المنظمة الدولية للهجرة، في تقرير لها فى جنيف اليوم الثلاثاء، إن فيروس كورونا برز مؤخرا كسبب جديد للنزوح فى اليمن، مشيرة إلى أن أكثر من 10 آلاف شخص نزحوا في اليمن خوفا من الإصابة بالفيروس وبسبب تاثير الوباء على الخدمات والاقتصاد في الفترة ما بين 30 مارس و18 يوليو الجاري.

وأضافت المنظمة أن أكثر من 100 ألف شخص قد أجبروا على الفرار بسبب القتال وانعدام الأمن منذ يناير الماضي.

وذكرت المنظمة الدولية أنه رغم أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى اليمن ما تزال منخفضة إلا أن المجتمع الإنسانى هناك يعمل على افتراض أن الأعداد الفعلية أعلى بكثير، مشيرة إلى أن العدد والوضع صعب بشكل خاص فى أماكن مثل عدن حيث ترفض المستشفيات الحالات المشتبه فيها ونوهت المنظمة إلى أن التقارير الإخبارية أظهرت حفر عدد كبير من القبور.

وقال تقرير المنظمة إن النازحين فى اليمن كانوا الأكثر تضررا من الصراع المستمر منذ ست سنوات تقريبا وهم الآن يغادرون المناطق الساخنة المتأثرة بالفيروس وحيث ينتقل البعض من عدن ولحج الى مناطق فى نفس المحافظات أقل تاثرا بينما يذهب البعض الآخر إلى مناطق فى أبين رغم القتال النشط فى أجزاء أخرى من تلك المحافظة.

ولفت إلى أنه نظرا لقيود الوصول فإنه يتم جمع البيانات فقط من 12 محافظة من أصل 22 محافظة وهو ما يرجح أن يكون العدد الإجمالى للنزوح فى العام 2020 أعلى بكثير مما تم تسجيله.

وأكد التقرير أن العديد من النازحين يعيشون بالفعل فى نزوح ويتحركون للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، مشددا على أن نقص التمويل الضخم يمثل تحديا كبيرا لمجتمع العمل الإنسانى الذى يعمل على مساعدة النازحين فى اليمن والذين يعيشون فى مواقع رسمية مكتظة مع وصول قليل من الخدمات الأساسية.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أنها وصلت في العام الماضى إلى أكثر من خمسة ملايين شخص بالمساعدات والرعاية الصحية، وحذرت من أنها بدون دعم فورى من الجهات المانحة فسوف تصل إلى نصف هذا العدد فقط هذا العام.