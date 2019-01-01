* النجم الشاب يعلن عن خوضه سباق رمضان 2021 مع «موسى»

قرر الفنان محمد رمضان تأجيل المسلسل الذى سيجسد فيه شخصية الفنان الراحل أحمد زكى، وكان من المقرر طرحه بالموسم الرمضانى 2021، وذلك لحين التفاوض مع الورثة، على أن يقدم بدلا منه مسلسل «موسى» تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

نشر رمضان عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «تم تأجيل مسلسل «أحمد زكى» لحين التفاوض مع الورثة.. ومسلسلنا القادم بإذن الله «موسى» تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة وإنتاج تامر مرسى.. ثقة فى الله نجاح».

وكان هناك تسأولات حول مصير مسلسل «الإمبراطور»، منذ صدور حكم محكمة جنح الدقى بحبس محمد رمضان لمدة عام، وغرامة 20 ألف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك فى اتهامه بنشر فيديوهات على الإنترنت تمس وتسىء إلى الطيار أشرف أبو اليسر، خاصة وأن النجم الشاب كان متحمسا لهذا لمشروع بشدة، خاصة وأنه يحكى قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكى، الذى طالما تباهى «رمضان» بأنه شبيهه، وسعى لتقليده فى كثير من البرامج التى يظهر بها.

وكانت أخت الفنان الراحل أحمد زكى، الحاجة منى، قالت إنها لم تتلق أى اتصال من محمد رمضان يخبرها فيه بتجسيد شخصية أحمد زكى قبل أن يعلن عنه، وأنها لن توافق على تجسيد الدور إلا بعد قراءة السيناريو، وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامجها «الحياة اليوم» على قناة الحياة، أن والدة الفنان الراحل أحمد زكى سجلت جميع مراحل حياته، وأنه تحت يدها وثائق منذ طفولته وحتى وصوله إلى عالم الشهرة والنجومية، وقالت: «والدتى فى الحياة الأخيرة للراحل أحمد زكى.. قالت عاوزة أسجل كل حاجة عن حياة أحمد زكى وماما مسجلة وكمان احنا مسجلين كل حاجة وعلاقته بينا».

وتابعت: «إن عائلة أحمد زكى تحب الفنان محمد رمضان بسبب وقوفه بجانبنا فى عدة مواقف، ولكنه لم يتصل بنا على تجسيد شخصيته، مرحبة بالفكرة ولكن لا بد من الموافقة بعد قراءة السيناريو بالكاملة»، مضيفة: «مفيش حد يعرف فترة طفولته واحنا اللى لازم نحكيها للى هيجسد قصته وحياته معنا».

وقالت إيمان عطية أخت الفنان أحمد زكى إنها لا تمانع من تجسيد الفنان محمد رمضان لقصة حياته، لافتة إلى أن رمضان هو الأنسب لتجسيد الشخصية من بين نجوم هذا الجيل، وهو نجم موهوب ويشبه أحمد زكى إلى حد كبير.

وأشارت إلى أنها التقت بـ«رمضان» فى عزاء هيثم أحمد زكى منذ عدة أشهر، ولمست فيه الشخصية الودودة المحترمة، مؤكدة أنه لم يتواصل معها قبل الإعلان عن الأمر، أو أى جهة إنتاجية للحديث عن العمل، لافتة إلى أن موافقتهم على العمل مرهون بما سيقدم فى السيناريو.

كما أكدت أن والدة الفنان الراحل تركت تسجيلات صوتية تحكى فيها عن حياته وطفولته بشكل خاص والتى طالتها الكثير من الشائعات والمعلومات الخاطئة.

وكان الكاتب الكبير وحيد حامد قال إن المخرج محمد سامى تواصل معه فى أواخر أيام شهر رمضان الماضى، واقترح عليه فكرة مشروع جديد، وهى تقديم قصة حياة النجم الراجل أحمد زكى ويقوم ببطولته النجم محمد رمضان، ورحب بالمشروع وتحمس له، وقبل أن يحسم «حامد» موقفه، أعلن محمد رمضان أن مشروعه القادم هو «الإمبراطور» للعرض فى موسم رمضان 2021، رغم أن المخرج محمد سامى كان مقترحا أن المسلسل للعرض 2022 حتى يكون هناك مساحة كافية للكتابة وترشيح الأبطال، لكن حماس محمد رمضان للمشروع فاق كل شىء، وقام بعد اعتذار وحيد حامد عن كتابة المسلسل، بترشيح الفنان بشير الديك باعتباره كان واحدا من المقربين للفنان أحمد زكى، وتعاونا سويا فى أكثر من عمل، ولكن محمد رمضان فرض اسم «الإمبراطور» على المسلسل، رغم أن للكاتب الكبير بشير الديك مسلسلا يحمل نفس الاسم الذى كتبه عام 2002، ولعب بطولته الفنانون حسين فهمى وإلهام شاهين وماجدة الخطيب.