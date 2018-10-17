الخارجية الألمانية تدعو لاجتماع فريق الأزمات بعد اختطاف مواطنة ألمانية بالعراق

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الثلاثاء أن وزارته دعت إلى اجتماع فريق الأزمات الخاص بها على خلفية اختطاف المواطنة الألمانية هيلا ميفيس في العاصمة العراقية بغداد.

وقال ماس اليوم خلال زيارته العاصمة اليونانية أثينا إنه لا يعتزم التصريح بشكل واضح بشأن القضية "مراعاة لمشاعر المتضررين"، مضيفا: "ولكننا بدأنا في وزارة الخارجية الألمانية الاهتمام بالقضية والتوصل لحل يتم خلاله تأمين الشخص المعني وشعوره بالارتياح".

يذكر أن مجهولين اختطفوا المواطنة الألمانية التي تعمل في مجال الثقافة بالعراق.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأمنية العراقية لاتزال تبحث عن المواطنة الألمانية المختفية، وأضاف معن في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) :"لغاية الآن، القوات الأمنية لاتزال تبحث عن المواطنة الألمانية التي اختفت الليلة الماضية في أحد شوارع بغداد".