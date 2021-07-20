 مصرع طفل ووالده وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة على محور الضبعة - بوابة الشروق
الأربعاء 21 يوليه 2021 5:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فصل حلا شيحة من نقابة المهن التمثيلية بعد تصريحاتها عن فيلم مش أنا؟

النتـائـج تصويت

مصرع طفل ووالده وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة على محور الضبعة

جثة
جثة
أحمد سباق
نشر في: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 5:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 5:22 م
قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إن طفلا يبلغ من العمر 10 سنوات، ووالده لقيا مصرعهما، وأصيب 4 آخرون، جميعهم من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها، على محور الضبعة الجديد.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أن مستشفى العلمين المركزي استقبل أربعة مصابين بينهم طفلتين؛ جراء انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها، في الكيلو 140 على محور الضبعة الجديد، بينما استقبل مستشفى الحمام المركزي كل من "حلمي محمد حلمي السيد عيسى 42 سنة مدير شركة، أحمد حلمي محمد حلمي عيسي طفل 10 سنوات" جثتين هامدتين.

وأكد وضع الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، بمشرحة مستشفى الحمام المركزي، وتقديم الإسعافات الأولية والعلاج لباقي المصابين.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك