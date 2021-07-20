مصرع طفل ووالده وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة على محور الضبعة

قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إن طفلا يبلغ من العمر 10 سنوات، ووالده لقيا مصرعهما، وأصيب 4 آخرون، جميعهم من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها، على محور الضبعة الجديد.



وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أن مستشفى العلمين المركزي استقبل أربعة مصابين بينهم طفلتين؛ جراء انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها، في الكيلو 140 على محور الضبعة الجديد، بينما استقبل مستشفى الحمام المركزي كل من "حلمي محمد حلمي السيد عيسى 42 سنة مدير شركة، أحمد حلمي محمد حلمي عيسي طفل 10 سنوات" جثتين هامدتين.



وأكد وضع الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، بمشرحة مستشفى الحمام المركزي، وتقديم الإسعافات الأولية والعلاج لباقي المصابين.