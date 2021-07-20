 التحفظ على طن و135 كيلو لحوم مجهولة المصدر في حملة تموينية بالشرقية - بوابة الشروق
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التحفظ على طن و135 كيلو لحوم مجهولة المصدر في حملة تموينية بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 1:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 1:32 م

شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، حملة تفتيشية على محلات الجزارة وثلاجات اللحوم بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر ضد أصحاب محال جزارة وثلاجات لحوم، فيما تم التحفظ على طن و135 كيلو لحوم ودواجن، مجهولة المصدر ومذبوحة خارج المجازر الحكومية.

كما تم تحرير 18 محضر إثبات حالة ضد عدد من أصحاب المخابز المخالفة؛ لوجود مخالفات عبارة عن نقص وزن رغيف الخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى عدم نظافة أدوات العجن، فيما تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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