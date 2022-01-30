لوكاشينكو: الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي لتجنب هاوية نووية

اعتبر رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشنكو، اليوم الخميس، أن على الغرب وأوكرانيا وروسيا وضع حد للنزاع لتجنب السقوط في "هاوية حرب نووية"، مؤكداً في الوقت ذاته أنه كان على كييف والغرب التنازل للكرملين.



وقال خلال لقاء مع وكالة الصحافة الفرنسية، في قصر الاستقلال في مينسك "فلنتوقف. ينبغي عدم المضي قدما. (الذهاب) أبعد هو الهاوية. (الذهاب) أبعد هو الحرب النووية. يجب الا تصل الامور الى هذا الحد". وأضاف "يجب التوقف والتفاهم ووقف هذه الفوضى والحرب في أوكرانيا".



وفشلت المفاوضات السابقة التي بدأت في الأيام الأولى للهجوم الروسي بسبب تحميل كل طرف المسؤولية للطرف الاخر. وبحسب لوكاشنكو، فإن الأوروبيين والأمريكيين يشجّعون كييف على القتال.



وقال "كل شيء رهن بأوكرانيا. في اللحظة الراهنة يمكن للحرب ان تنتهي في ظروف أفضل ترتضي بها اوكرانيا".



رأى لوكاشنكو أنّ على أوكرانيا ان توافق "على عدم نشر اسلحة على اراضيها تهدد روسيا".



وقال "الحرب القائمة هناك ليست حتى الآن ما يمكن لروسيا ان تخوضه"، لافتا الى أسلحة "مرعبة" لم تستخدمها موسكو بعد.



ورأى أن على أوكرانيا أن توافق على خسارتها الأراضي التي احتلتها موسكو في شرق وجنوب البلاد.



وقال "هذا لم يعد قابلا للنقاش. كان يمكن بحث هذا الأمر في فبراير أو مارس".



وحمل لوكاشنكو الغرب المسؤولية الكاملة عن هذه الحرب، معتبرا ان التهديد الذي كان يشكله على موسكو كان عاملا جعلها مضطرة الى مهاجمة جارتها.



لوكاشنكو الحليف الأساسي لموسكو، كان قد وضع أراضيه في تصرّف الجيش الروسي لمهاجمة أوكرانيا في 24 فبراير.