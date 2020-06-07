 بدء أعمال تشييد كابل كهربائي بين ألمانيا وبريطانيا بنهاية العام - بوابة الشروق
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بدء أعمال تشييد كابل كهربائي بين ألمانيا وبريطانيا بنهاية العام

أرشيفية
أرشيفية
إمدن (ألمانيا) (د ب أ)
نشر في: الخميس 21 يوليه 2022 - 11:32 م | آخر تحديث: الخميس 21 يوليه 2022 - 11:32 م

تبدأ هذا العام الأعمال الإنشائية لـ"خط كهربائي سريع" بين ألمانيا وبريطانيا.

ومع إعلان شركة المشروع عن الكابل الكهربائي المزمع تشييده تحت الماء بطول 725 كيلومترا "نيوكونيكت"، تم التوصل للاتفاق التمويلي للمشروع وقيمته 8ر2 مليار يورو (85ر2 مليار دولار).

ويشترك في المشروع كونسورتيوم استثماري حول شركة ميريام الاستثمارية الفرنسية ومجموعة أليانز الألمانية وكانساي الكتريك باور اليابانية للطاقة، فضلا عن أكثر من 20 بنكا.

ومن المقرر أن يربط كابل "نيوكونيكت" الكهربائي الغائص تحت مياه البحر شبكات كهرباء ألمانيا وبريطانيا بحلول عام 2028، وبالتالي المساهمة في تحقيق أمن إمدادات الطاقة.

ويمكن لما يطلق عليه بالرابط أن ينقل ما يصل إلى 4ر1 جيجاوات من الكهرباء في كلا الاتجاهين، وهو ما يكفي لحوالي 5ر1 مليون أسرة.

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