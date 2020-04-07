محمد نور يطرح أغنية «ماتجيش على نفسك»

طرح المطرب محمد نور أحدث أغانيه «ماتجيش على نفسك»، وذلك عبر قناة الشركة المنتجة على موقع «يوتيوب»، وهي أحد أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل إسم «الحب»، والأغنية من كلمات أحمد علاء، وألحان محمد نور، وتوزيع محمد شفيق، ومكس وماستر ياسر أنور.

وتقول كلمات الأغنية: «ماتجيش علي نفسك وعادي وخيرها في غيرها.. كده شكلك جبت اخرها.. مش كل ما نفتح صفحه جديده انت بتقفلها.. مش همشي وراك ولا شايفك حد صغير ده العمر قصير.. مش كل ما تغلط هنسي واقول بكره هتتغير.. مستغرب ليه وشيفني ازاي مجنون بالعكس ده العين العقل.. ده انا عشت بقول عنك طيب واتاريك مش سهل.. هزعل علي ايه طب لو كملنا هناخد ايه غير وجع القلب.. وهكمل ليه».

يذكر أن محمد نور، طرح مؤخرا، فيديو كليب أغنية «سداح مداح»، من فيلمه الجديد «الحب بتفاصيله»، والمقرر طرحه بالموسم الصيفي، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع إسلام ساسو، وميكس وماستر ياسر أنور.

فيلم «الحب بتفاصيله» تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حول «رامز» الشاب الغني الذي يعود لمصر بعد وفاة والده ويصبح فجأة مسؤول عن أخيه غير الشقيق ولا يستطيع العودة، ويبدأ قصة حب مع فتاة بسيطة ترفض الارتباط بشخص من طبقة أعلى فيضطر للعيش بشخصيتين حتي ينال إعجابها. وهو بطولة محمد نور، وملك قورة، ومصطفى أبو سريع، وعلاء مرسي، وأحمد بجة، وكريم الحسيني، ومحمد غنيم، ومصطفي عباس، وكاريمان، ودينا هلال، وناردين عبد السلام، وضيوف الشرف مصطفى قمر، ورزان المغربي، ومادلين طبر، وميساء عطا لله، وإسراء نصير، والفيلم تأليف كريم الحسيني ومحمد مختار ومحمد السباعي، وإخراج محمد حمدي.