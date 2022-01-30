الدفاع الروسية: مقتل 600 قومي متطرف في منطقة أوديسا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، القضاء على أكثر من 600 "قومي متطرف" في منطقة أوديسا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، أنه تم القضاء على أكثر من 600 عنصر من القوميين المتطرفين، من بينهم 120 مرتزقا، بضربات دقيقة خلال اليوم الماضي في منطقة أوديسا.

وأضافت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت طائرة هليكوبتر من طراز "Mi-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مقاطعة نيكولايف، وكذلك أسقطت 5 طائرات بدون طيار في مناطق مختلفة بمقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم اعتراض 8 قذائف صاروخية من أنظمة "أوراجان".

ومن ناحية أخرى، أعلن حاكم منطقة خاركيف أوليج سينيجوبوف مقتل مدنيين اثنين وإصابة 19 آخرون جراء القصف الروسي الأخير على محطة حافلات في مدينة خاركيف ثاني أكبر المدن الأوكرانية.

وكتب سينيجوبوف، عبر موقع تلجرام للتواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، أن 19 شخصا أصيبوا بجروح أحدهم طفل، بينهم 4 أشخاص في حال خطرة.

وأشار إلى أن عشرة أطقم من مركز المساعدة الطبية الطارئة الإقليمي يواصلون العمل في مواقع الضربات.

وأوضح بالقول "القوات الروسية تقصف فقط شوارع المدينة والأجنحة التجارية والبنية التحتية السكنية. لقد استهدف الروس مبنى سكني توجد فيه عيادة أسنان خاصة. ولم يكن هناك أشخاص داخل المبنى".

وطلبت السلطات من سكان خاركيف توخي الحذر الشديد، حيث يطلق الروس النار بشكل عشوائي على المدينة.