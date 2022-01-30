حمدي الوزير يخرج من المستشفى بعد إجراء جراحة دقيقة في القلب

طمأن الفنان حسن الوزير، الجمهور على حالة شقيقه الفنان حمدى الوزير، بخروجه من المستشفى بعد إجرائه عمليه كبرى في القلب، كما وجه الشكر لكل من قدم الدعم لهم.

وكتب حسن الوزير عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «نحمد الله حمدا كثيرا فقد غادر أخي حمدى الوزير المستشفي بعد إجراء عملية كبرى.. نشكر الله وكل من قدم الدعم لنا، وزارة الدفاع والصحة، وتوجيهات الدكتور عمر حلمى، والدكتور خالد وهبه، والجراحان المصريان العظيمان د. عماد حسين و د. محمد رزق، وكذلك د. أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وأعضائها، والدكتور خالد منتصر.. وكل الاقارب والاصدقاء المتابعين لحالة أخي.. جزاكم الله خيرا».

وأجريت عملية جراحية في القلب، للفنان حمدي الوزير، حيث كان مصاب بتمدد الشريان الأورطي، وخضغ للإشراف الطبي للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك بداخل إحدى المستشفيات.

وأوضح مصدر بنقابة المهن التمثيلية، أن الفنان حمدي الوزير لم تحتج حالته لتركيب دعامات، مشيرا إلى توفير الدعامات للطبيب المعالج قبل إجراء العملية من قبل المستشفى.

وتعرض الفنان حمدي الوزير، لوعكة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات، وبعد الفحوصات الطبية تبين وجود تمدد بالشريان الأورطي للقلب، ما يستدعي جراحة دقيقة.