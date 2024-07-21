وحدة تكافؤ الفرص بالشيخ زويد تنظم ندوة بقرية أبو العراج حول دور الأسرة

نظمت لجنة تكافؤ الفرص الفرعية بالشيخ زويد بقرية أبوالعراج في محافظة شمال سيناء، ندوة توعوية بعنوان: "دور الأسرة لإنجاح تكوين الاسرة وتنفيذ ورشة عمل "ضمن فاعليات مبادرة" تعالوا نعرف"، قدمها الشيخ أشرف عبدالغني أحد علماء إدارة الاوقاف بالجورة الشيخ زويد.

وقال حسين اسبيتان رئيس قرية أبوالعراج، إن لجنة تكافؤ الفرص الفرعية بالشيخ زويد تسعى من خلال تنظيم الندوات وورش العمل إلى نشر الوعي للمواطنين في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية، وترسيخ قيم ومبادئ المجتمع والتوعية على دور الأسر في تكوين الأسرة وتنفيذ ورشة عمل.



كما دعا رئيس القرية، نيابةً عن رئيس المركز والمدينة جميع المواطنين، للمشاركة الفعالة في هذه الندوات والإستفادة منها، مؤكدًا أن الأسرة هي اللبنة الأساسية لتحقيق السلام في المجتمع، ولذلك يجب أن تحظى بالاهتمام والرعاية من جميع أفراد المجتمع

وأدارت الندوة، ريهام إبراهيم عضو وحدة تكافؤ الفرص، وتناول الدكتور بدر أحمد فرج ممثل عن الصحة العديد من القضايا المُتعلقة بالأسرة ومنها، أن الأسرة هي المفتاح لتحقيق السلام الأسري والاجتماعي لذلك يجب الاهتمام والعناية بها وتوفير الدعم لها.

وأشار أحمد مسلم اسبيتان مدير مدرسة أبوالعراج للتعليم الأساسي، إلى أن أهم وسائل الاهتمام بالأسرة هي نشر الوعي الأسري، وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لها وتطوير البرامج والخطط التي تُساهم في تحقيق دور الإسرة وإنجاحها.

وأكد يوسف أبو الشيخ مدير الإدارة الاجتماعية بالشيخ زويد، أن الأسر القوية والمُتماسكة هي التي تتمتع بعلاقات إيجابية بين أفرادها والتي تكون مبنية على المحبة والاحترام والتفاهم، وهذه العلاقات الإيجابية هي التي تخلق جوًا من السلام والهدوء داخل الأسرة، مما ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع ككل.