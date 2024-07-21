تايوان تبدأ غدا أكبر مناورات عسكرية بالذخيرة الحية

من المقرر أن تبدأ تايوان، غدا الاثنين، أكبر تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، بتدريب خاص مخصص لاختبار قدرة البلاد على الدفاع عن خطوط الإمداد الحيوية، حال محاولة الصين فرض حصار.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني، أن تدريبات هان كوانج السنوية الأربعين، ستجرى على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، في جميع أنحاء البلاد، في الفترة من 22 حتى 26 يوليو، بتركيز على اختبار قدرة تايوان على حماية البنية التحتية الحيوية، في عاصمتها بالإضافة إلى تعزيز المرونة لبنيتها التحتية الرئيسية بمختلف أنحاء البلاد، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الأحد.

لكن مصدرا عسكريا لم يتم الكشف عنه على صلة بالتدريبات هذا العام قال اليوم الأحد، إنه من المهم أيضا لتايوان مواصلة تلقي إمدادات من دول أجنبية ومناولتها على مستوى البلاد، حال اندلاع حرب عبر المضيق.

وأضاف المصدر، أن تدريبا، يهدف إلى اختبار التعاون العسكري المدني لتنفيذ مهام تسليم الإمدادات في زمن الحرب، سيجرى في ميناء رئيسي في تايوان، خلال التدريبات بالذخيرة الحية التي تستمر خمسة أيام لضمان بقاء الروابط مع العالم الخارجي مفتوحة، حال حصار صيني.



