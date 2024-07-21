رئيس جهاز العاشر من رمضان: توجيهات بالإسراع في تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين

تابع المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز العاشر من رمضان، استكمال الأعمال الجاري تنفيذها بالطرق بمواقع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بأحياء الأندلس والنرجس، لربطهما بباقي الأحياء، والاهتمام بالطرق الداخلية بالحيين لمرونة الحركة المرورية.

وأكد رئيس جهاز العاشر من رمضان، في بيان لوزارة الإسكان اليوم، سرعة استكمال طبقة الأسفلت بالطرق خلال الأيام المقبلة وبالجودة المطلوبة طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه، لبدء تسليم الوحدات السكنية، في ضوء الاهتمام بمشروعات البنية التحتية وأعمال تنسيق الموقع، وتنفيذ شبكات الطرق والمحاور الحيوية.

وفي السياق ذاته، اجتمع المهندس علاء عبداللاه، بمديري إدارات التنفيذ والصيانة والكهرباء والأحياء، لمتابعة سير العمل بعددٍ من المشروعات وتذليل أي عقبات، تنفيذًا لما جاء في توصيات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في أول زيارة ميدانية له لمدينة العاشر من رمضان بعد توليه حقيبة الإسكان.

وأوضح المهندس علاء عبد اللاه، أن الاجتماع أكد ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتنفيذ أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع العام، وتطوير المداخل والميادين، وزيادة الاهتمام بأعمال الصيانة والزراعة والنظافة حفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة، وضرورة تطوير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية لخلق بيئة ملائمة للصناعات المختلفة.

كما تابع المهندس علاء عبد اللاه، الأعمال الجاري تنفيذها لمدرسة النيل الدولية، التي تقع بمنطقة الخدمات الفاصلة بين الحيين الخامس و السادس أمام المجاورة ٥٠، والتي تعتمد على تدريس مناهج تعليمية باللغة الإنجليزية بمعايير دولية لمراحل التعليم المختلفة، وذلك فى إطار زيادة المباني الخدمية والتعليمية لخدمة أهالي المدينة.

وأضاف رئيس جهاز العاشر من رمضان أن المدرسة سعة 52 فصلاً للمراحل التعليمية المختلفة، وبها غرف أنشطة، ومعامل، وشئون إدارية، بجانب الحضانة المرفقة بالمدرسة والسور، و3 ملاعب، وساري علم، والفناء الخارجي، حيث تبلغ مساحة الموقع العام 18900 متر مسطح.