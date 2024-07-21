أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 566 ألفا و710 جنود منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، إلى نحو 566 ألفا و710 جنود، بينهم 1110 جنود لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الـ24 الماضية فقط.

يأتي ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ونشرته في صفحتها على موقع "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 8266 دبابة روسية، و15 ألفا و963 مركبة قتالية مدرعة، و15 ألفا و586 نظام مدفعية، و1121 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و896 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 362 طائرة حربية، و326 مروحية، و12 ألفا و402 طائرات مسيرة، و2401 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و2136 من المركبات وخزانات الوقود، و2616 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.