رئيس مجلس النواب الأمريكي: على بايدن الاستقالة فورا

اعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري، مايك جونسون، أنه يتعين على الرئيس جو بايدن الاستقالة "فورا"، بعدما أعلن الأخير انسحابه من السباق الرئاسي على خلفية ضغوط شديدة بسبب سنه.

وجاء في بيان لجونسون: "إذا كان جو بايدن غير مؤهل للترشح للرئاسة، فهو غير مؤهل لكي يكون رئيسا. عليه أن يستقيل فورا".

وذكر مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان يعتزم حتى مساء أمس السبت البقاء في السباق الرئاسي لعام 2024، قبل أن يبلغ كبار معاونيه بعد ظهر اليوم الأحد أنه سينسحب منه.

وقال المصدر لوكالة رويترز طالبا عدم الكشف عن هويته: "الليلة الماضية كانت الرسالة المضي قدما في كل شيء وبأقصى سرعة. في نحو الساعة 1:45 بعد ظهر اليوم: أخبر الرئيس فريقه من كبار المسؤولين أنه غير رأيه".

وقرر الرئيس الأمريكي بايدن، الأحد، الانسحاب من الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر، وذلك بعد أن فقد أقرانه الديمقراطيون الثقة في قدرته البدنية والعقلية على التغلب على المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقال بايدن: "سأركز على الوفاء بمهامي الرئاسية حتى انقضاء ولايتي".

وأنهى بايدن محاولته لخوض انتخابات 2024 الرئاسية بعد مناظرة كارثية أثارت الشكوك في مدى لياقته لخوض سنوات أخرى في المنصب.