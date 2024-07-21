استجوبت النيابة العامة في كوريا الجنوبية السيدة الأولى في البلاد "كيم كيون-هي" بشأن مزاعم قبولها حقيبة يد فاخرة وهدايا أخرى باهظة الثمن من قس، وفقا لما أفادت به مصادر كورية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن مكتب النيابة العامة لمنطقة سول المركزية قال إن "كيم" تم استجوابها وجها لوجه في مبنى حكومي لم يكشف عنه يوم السبت.

وتركز الفضيحة على مزاعم بأن "كيم" تلقت بشكل غير قانوني حقيبة يد من العلامة التجارية الفاخرة كريستيان ديور تبلغ قيمتها حوالي 3 ملايين وون (2175 دولارا أمريكيا) وهدايا أخرى باهظة الثمن من القس الأمريكي من أصل كوري "تشوي جيه-يونج" في سبتمبر عام 2022 مقابل خدمات.

وقالت مساعدة "كيم" للنيابة العامة في وقت سابق من الشهر الجاري إن "كيم" أمرتها بإعادة حقيبة اليد التي تلقتها كهدية من القس "تشوي" في نفس اليوم الذي أعطيت لها فيه، لكن المساعدة ادعت أنها نسيت إعادة حقيبة اليد لأنها كانت مشغولة للغاية بمهام أخرى.