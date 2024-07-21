متحدث جيش الاحتلال: نحتاج مزيدا من التأكيدات على نجاح اغتيال محمد الضيف

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن هناك مؤشرات متزايدة تدل على نجاح اغتيال قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، مشيرا إلى أن الحركة «تتعمد إخفاء مصير الضيف لتجنب التأثير على معنويات عناصرها».

وبسؤاله عن مصدر هذه المؤشرات والتأكيدات، أضاف في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، الأحد: «أقول بوضوح، لأن إسرائيل استندت في هذه العملية المعقدة والنوعية إلى معلومات استخباراتية دقيقة».

وأضاف: «عندما ألقت إسرائيل هذه الكمية من الذخائر والصواريخ والقذائف على المنطقة التي تأكدنا من وجود قائد لواء خان يونس في حماس، رافع سلامة، فيها إلى جانب محمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحماس، تأكدنا مئة بالمئة من مقتل رافع سلامة في هذه الغارة».

واستطرد: «لذلك تزداد المؤشرات بأن محمد الضيف قد قتل أيضًا، لكننا بحاجة إلى مزيد من التأكيدات وسنحصل عليها، ومن الواضح أن حماس تريد إخفاء مصير الضيف لأنها لا تريد أن يؤثر ذلك على معنويات عناصرها وقادتها».

وأفادت القناة الإسرائيلية 14، اليوم الأحد، بتلقي تأكيدات بأن محاولة اغتيال قائد الجناح العسكري لحماس، محمد ضيف، قد نجحت، مشيرة إلى أن الإعلان عن ذلك رسميا سيتم قريبا.

وأشارت إلى أن التأكيدات تفيد بأن ضيف قُتل بالفعل في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مخيم الهول في منطقة المواصي بخان يونس في قطاع غزة قبل حوالي أسبوعين.