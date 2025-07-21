هبوط طائرة أمريكية محملة بجنود ومعدات متطورة بقاعدة خراب الجير بالحسكة السورية

شهدت قاعدة خراب الجير العسكرية في ريف رميلان شمال محافظة الحسكة السورية، بعد منتصف ليل الأحد - الاثنين، هبوط طائرة شحن أمريكية محمّلة بجنود ومعدات عسكرية متطورة ومواد لوجستية، وسط تحليق كثيف لمروحيتين حربيتين في أجواء المنطقة.

يأتي هذا التحرك ضمن استمرار التعزيزات العسكرية الأمريكية في مناطق شمال شرق سوريا، حيث تواصل القوات الأمريكية توسيع حضورها في القواعد المنتشرة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي 14 يوليو الجاري، هبطت طائرة شحن تابعة للقوات الأمريكية في قاعدة خراب الجير، وذلك في إطار التعزيزات الدورية التي تصل إلى قواعد التحالف الدولي في المنطقة.

وأفادت مصادر المرصد السوري، الذي مقره بريطانيا، بأن الطائرة كانت تحمل معدات عسكرية ولوجستية، تزامناً مع تحليق مروحيات عسكرية أمريكية في أجواء المنطقة، دون تسجيل أي تحركات برية مرافقة حتى لحظة إعداد هذا الخبر.