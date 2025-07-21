قال المبعوث الأمريكي توم باراك، اليوم الاثنين، إنه يجب محاسبة الحكومة السورية، وذلك على خلفية الاشتباكات التي وقعت في محافظة السويداء.

وفي مؤتمر صحفي من بيروت، أضاف باراك: "نتفاعل مع تطورات السويداء بقلق وألم وتعاطف ومساعدة"، مضيفا أنه "يجب محاسبة الحكومة السورية"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف أن واشنطن تحرص "على وجود تنسيق بين سوريا ودول الجوار حولها سواء إسرائيل أو غيرها من الدول".

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن الجيش بدأ إنشاء خط حدود جديد مع سوريا، كإجراء وقائي يمنع تكرار المشهد مرة أخرى، وذلك بعد محاولة عدد من دروز إسرائيل عبور الحدود باتجاه سوريا على خلفية الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء في الجنوب السوري.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي بدأ إقامة جدار خرساني مكوّن من حواجز عالية ليعمل كحاجز بين الجانب الإسرائيلي والسوري، مشيرة إلى أنه تم نشر وحدات عسكرية مكثفة بهدف منع محاولات العبور التي تكررت ثلاث مرات خلال الأيام الماضية.

وبحسب "معاريف"، أُرسل إلى منطقة مجدل شمس ثلاث كتائب من حرس الحدود، وقوة من وحدة يماس، بالإضافة إلى كتيبتين من لواء جفعاتي لتأمين الحدود ومنع خروج المواطنين الإسرائيليين إلى الأراضي السورية.