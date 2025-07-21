في استجابة سريعة لشكاوى عدد من السائحين بشأن تعرضهم للاستغلال من بعض العيادات والصيدليات داخل الفنادق والقرى السياحية، أعلنت محافظة البحر الأحمر، اليوم الإثنين 21 يوليو 2025، عن تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن مديرية الصحة وهيئة الدواء المصرية ووزارة السياحة، للمرور والتفتيش على هذه المنشآت، مع اتخاذ إجراءات صارمة تصل إلى الغلق الفوري للمخالفين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بديوان عام المحافظة، بحضور المحافظ ونائبته، والسكرتير العام، ومدير مديرية الصحة، وممثل وزارة السياحة، حيث شدد المحافظ على أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس سمعة القطاع السياحي أو تنال من ثقة الزائرين.

وتقرر خلال الاجتماع تنفيذ حزمة إجراءات فورية تشمل تشكيل لجنة رقابية للمرور اليومي على العيادات والصيدليات داخل المنشآت السياحية، والإعلان عن هذه التحركات عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة بعدة لغات، وتخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى السائحين، يتم الترويج له بلوحات إرشادية داخل المناطق السياحية تتضمن مواقع المستشفيات الحكومية وأسعار خدماتها.

كما وجه المحافظ مديرية الصحة بالتنسيق مع لجنة الصحة السياحية لإعداد قائمة أسعار موحدة للخدمات الطبية تلتزم بها العيادات في الفنادق، منعًا لأي تلاعب أو مغالاة.

وفي إطار تعزيز وعي الزائرين، سيتم توزيع برشورات توعوية بالمطارات والموانئ، تشمل "باركود" لبرنامج إلكتروني أعدته المحافظة، يعرض بيانات المستشفيات (الحكومية والخاصة) وأسعار الخدمات، إلى جانب رقم الخط الساخن المخصص للشكاوى.

وأكد المحافظ في ختام الاجتماع أن الحفاظ على حقوق السائحين يمثل أولوية قصوى، مشددًا: "لن نسمح لأحد أن يعبث بسمعة البحر الأحمر أو يستغل ثقة الزائر في خدماتنا".