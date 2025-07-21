حسن شحاتة يخضع لجراحة عاجلة بعد أزمة صحية مفاجئة

خضع حسن شحاتة، أسطورة كرة القدم المصرية، لجراحة عاجلة اليوم، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، استدعت تدخلاً طبياً سريعاً.

وأعلن أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن الحالة الصحية لـ"المعلم"، عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، قال فيه:" تمنياتنا للكابتن حسن شحاتة بالشفاء العاجل بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، تستلزم خضوعه لجراحة عاجلة اليوم، خالص الدعاء له بدوام الصحة والعافية".

ويُعد حسن شحاتة أحد أبرز رموز الكرة المصرية، حيث قاد منتخب الفراعنة لتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بكأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية في أعوام 2006 و2008 و2010، ليصبح أول مدرب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ البطولة.

وخلال مسيرته التدريبية، تولى شحاتة قيادة عدد من الأندية، من بينها الزمالك والمقاولون العرب والعربي القطري والدفاع الجديدي المغربي، قبل أن يختتم مشواره التدريبي مع بتروجت عام 2017.

كما عمل مستشاراً رياضياً لنادي ماورفيرك النمساوي بين عامي 2018 و2020، واتجه بعد ذلك إلى التحليل الفني عبر القنوات الفضائية.