شركة ألاسكا أيرلاينز تستأنف رحلاتها بعد توقف 3 ساعات

استأنفت شركة الطيران الأمريكية ألاسكا أيرلاينز نشاطها بعد أن أدى تعطل جزء حيوي من معدات أحد مراكز البيانات في وقف جميع رحلاتها لنحو 3 ساعات، لكن من المتوقع أن يستمر تأثير فترة التوقف على مدار اليوم الاثنين، بحسب ما أعلنته الشركة.

وقررت شركة الطيران وقف جميع رحلات شركتي ألاسكا إيرلاينز وهورايزون إير في حوالي الساعة الثامنة مساءً أمس الأحد بتوقيت المحيط الهادئ.

وأفادت الشركة، التي تتخذ من سياتل مقراً لها، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه تم رفع وقف الرحلات في الساعة الحادية عشرة مساءً. وقد تم إلغاء أكثر من 150 رحلة، بما في ذلك 64 رحلة اليوم.

وقالت شركة الطيران: "تعرضت قطعة مهمة من الأجهزة في مراكز بياناتنا، والتي صنعتها جهة خارجية، لعطل غير متوقع".

وأثر ذلك على العديد من الأنظمة الرئيسية لشركة الطيران، ولكن لم يكن هناك أي اختراق، وأكدت الشركة أن الحادث لا علاقة له بأي أحداث أخرى مثل الهجوم الذي شمل خوادم مايكروسوفت في مطلع الأسبوع الحالي أو حادث الأمن السيبراني الأخير في شركة هاوايان إيرلاينز التابعة لها في يونيو الماضي.

وقالت الشركة في بيان لها: "نُقدّر صبر ضيوفنا الذين تعطلت خطط سفرهم. نعمل على إيصالهم إلى وجهاتهم بأسرع ما يمكن"، مضيفة، أنها تعمل مع موردها لاستبدال الأجهزة في مركز البيانات.

ووفقًا لموقع فلايت أوير الإلكتروني، تصدّرت شركة طيران ألاسكا أيرلاينز قائمة شركات الطيران التي ألغت رحلاتها اليوم. وحدث العديد من عمليات الإلغاء في مطار سياتل، المركز الرئيسي للشركة، لكنها ألغت أيضًا رحلات في مطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.