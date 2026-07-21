السعودية تطلب شراء 11 مروحية من ليوناردو البريطانية

أعلنت شركة الطائرات المروحية السعودية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة في المملكة، اليوم الثلاثاء، طلبًا إضافيًا لشراء 11 مروحية من شركة ليوناردو، وذلك خلال معرض فارنبورو الدولي للطيران في المملكة المتحدة، الذي تتواصل فعالياته حتى 24 يوليو الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، أنه "من المقرر تسليم 11 مروحية متوسطة ثنائية المحرك من طراز أيه دبليو 139 بين عامي 2027 و2028، ضمن الاتفاقية التي وُقعت خلال معرض "هاي هلي إكسبو"، المعروف حاليًا باسم "فيرتكون"، في عام 2024."

ويشكل هذا الطلب الإضافي محطة رئيسة ضمن الاتفاقية الإطارية متعددة السنوات، التي أتاحت إمكانية شراء ما يصل إلى 130 مروحية، كما يعزز إستراتيجية شركة الطائرات المروحية القائمة على التعاون مع شركتين رائدتين من مصنّعي المعدات الأصلية، إلى جانب نهجها المنضبط في تحسين كفاءة أسطولها، بما يعزز جاهزيتها لتلبية الاحتياجات المتطورة لقطاع الطيران في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية، الكابتن أرنو مارتينيز: "نفخر بتوسيع نطاق شراكتنا الطويلة الأمد، بما يعزز مكانتنا الرائدة وقدراتنا التشغيلية داخل المنطقة وخارجها، واستنادًا إلى أسطولنا الحالي من مروحيات أيه دبليو 139، الذي جعل شركة الطائرات المروحية إحدى أكبر الشركات المشغلة لهذا الطراز وأكثرها شهرة على مستوى العالم."

وأضاف أن هذا الطلب يعكس مواصلة الشركة تنفيذ خططها التوسعية، كما يسهم بصورة مباشرة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال دعم بناء منظومة طيران قوية وديناميكية.