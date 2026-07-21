تدخل جراحي ناجح ينقذ سيدة من أورام معقدة بمستشفى دراو المركزي في أسوان

نجح الفريق الطبي بقسم النساء والتوليد، بالتعاون مع فريق الجراحة العامة، بمستشفى دراو المركزي في محافظة أسوان، في إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 38 عامًا، بعد إجراء جراحة دقيقة لاستئصال أورام معقدة بالحوض والرحم، مع الحفاظ على الرحم والأمعاء دون حدوث أي مضاعفات.

وأوضح الدكتور محمد نشأت، رئيس قطاع إقليم الصعيد والمشرف على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، أن المريضة حضرت إلى المستشفى وهي تعاني من ورم ليفي بالرحم، بالإضافة إلى ورم كبير بالحوض ملاصق للأمعاء، ما استدعى تدخلاً جراحيًا بالغ الدقة نظرًا لتعقيد الحالة.

وأكد أن الفريق الطبي تمكن من استئصال جميع الأورام بالكامل، مع الحفاظ على الرحم والأمعاء، بفضل التعاون والتكامل بين تخصصي النساء والتوليد والجراحة العامة، لتتكلل العملية بالنجاح وتستقر الحالة الصحية للمريضة.

وأشار إلى أن هذا النجاح يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة أسوان، وقدرتها على إجراء الجراحات الدقيقة من خلال تكامل مختلف التخصصات الطبية، بما يضمن تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، تواصل دعم مستشفياتها بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، مع تنمية الكوادر البشرية والتوسع في توطين الخدمات الطبية المتخصصة داخل محافظة أسوان، بما يوفر للمواطنين خدمات علاجية متقدمة وفق أعلى معايير الجودة.

ضم الفريق الدكتور مصطفى محمود إبراهيم، أستاذ مساعد واستشاري الجراحة العامة، والدكتور أحمد طنطاوي، مدرس واستشاري النساء والتوليد، والدكتور مصطفى عامر، طبيب مقيم الجراحة العامة، والدكتورة إيمان سلامة، طبيب مقيم النساء والتوليد، والدكتور محمد محرز، استشاري التخدير، والدكتور أحمد يوسف، أخصائي التخدير، وآية حسين إبراهيم، فني تخدير، كما شارك فريق تمريض العمليات بقيادة زينب محمد سعيد وصابرين حجاج، تحت إشراف الدكتور محمد أحمد أبو الوفا، مدير مستشفى دراو المركزي.