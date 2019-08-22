 دينامو زغرب يعبر روزنبورج بثنائية ويقترب من دور المجموعات لدوري الأبطال - بوابة الشروق
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دينامو زغرب يعبر روزنبورج بثنائية ويقترب من دور المجموعات لدوري الأبطال

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 11:35 م | آخر تحديث : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 11:35 م

تقدم فريق دينامو زغرب الكرواتي خطوة هامة نحو التأهل لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه روزنبورج النرويجي اليوم الأربعاء في ذهاب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث افتتح دينامو زغرب التسجيل مبكرا عبر لاعبه برونو بيتكوفيتش في الدقيقة التاسعة، فيما تكفل ميسلاف أورسيتش بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وبات يكفي دينامز زغرب الخسارة بفارق هدف وحيد في مباراة العودة التي ستقام بالنرويج الأسبوع المقبل من أجل التأهل إلى مرحلة المجموعات.

في المقابل، أصبح يتعين على روزنبورج الفوز بفارق ثلاثة أهداف على الأقل لتفادي الخروج المبكر من البطولة.


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