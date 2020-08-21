بيراميدز يقتنص وصافة الدوري بفوز مثير أمام سموحة

حقق بيراميدز فوزًا مثيرًا على حساب سموحة بنتيجة 2-1 أمام في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر الدوري الممتاز.

تقدم بيراميدز في الدقيقة 36 عن طريق اللاعب إبراهيم عادل، فيما تعادل سموحة في الدقيقة 49 عن طريق رأسية من إيدي إيمومو.

وشهدت الدقيقة 82، حالة طرد لفريق سموحة، بعدما حصل محمد عبد المطلب على البطاقة الصفراء الثانية، ليكمل الفريق السكندري المباراة بـ10 لاعبين.

نقص عددي استغله بيراميدز ليخطف هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، سجله محمد نادي، مدافع سموحة بالخطأ في مرماه.

بهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده للنقطة 39 في المركز الثاني، بفارق الأهداف فقط أمام الزمالك، فيما فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 27 في المركز السابع.