فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي ينجح في إنقاذ مريضة تعاني من نزف حاد بالكلي بإجراء قسطرة عاجلة



نجح فريق طبي من وحدة الأشعة التداخلية بقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بمستشفى سوهاج الجامعي، في إنقاذ حياة مريضة كانت تعاني من نزف حاد من شرايين الكلية؛ نتيجة وجود تمدد شرياني نازف، ما أدى إلى انخفاض شديد بنسبة الهيموجلوبين بالدم وهبوط شديد بضغط الدم، بعد إجراء قسطرة علاجية عاجلة لها.



وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة، إن هذا الإجراء يعد الأول من نوعه، وهو بداية وخطوة نحو تفعيل دور الأشعة التداخلية وقسطرة الشرايين، خاصة لحالات الطوارئ والنزف الداخلي بمستشفيات الجامعة؛ لخدمة أهالينا من مواطني محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة.



وأوضح الدكتور أسامة رشاد الشريف، القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن هذه الحالة تعد من الطوارئ الطبية الخطيرة، والتي تستوجب التدخل السريع بعمل قسطرة شريانية دقيقة لغلق بعض من شرايين الكلية والمسؤولة عن نزف الكلية.