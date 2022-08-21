مرافق الدقهلية تواصل حملاتها المكبرة لرفع الإشغالات بمنطقة الدراسات

شنت إدارة شرطة المرافق بالدقهلية بالتنسيق مع حي شرق المنصورة حملة مكبرة تحت إشراف اللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، لإزالة التعديات والإشغالات بميادين وشوارع المحافظة، حفاظًا على المشهد الحضاري، واستهدفت الحملة منطقة الدراسات و شارع قناة السويس والإمام محمد عبده، وتوريل وعبده معروف.

وأسفرت الحملة عن تحرير 97 محضرًا وضبط 2145 مخالفة متنوعة، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كما تم رفع تعديات الباعة الجائلين والأكشاك والمحال التجارية والعقارات، التي تعيق حركة المارة، كما تم رفع الأعمدة الحديدية، والسلاسل، والبراميل، والبردورات، والحواجز الأسمنتية، وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات، وأصحاب المحال التجارية.

أشرف على الحملة اللواء مراون حبيب، مدير أمن الدقهلية والعقيد مصطفى الهنيدي، مدير إدارة شرطة المرافق والمقدم فاروق حماد، وكيل مرافق الدقهلية.