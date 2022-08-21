محافظة الجيزة تعلن فتح باب التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فتح باب التقديم على الموقع الخاص بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى 7 سبتمبر المقبل، للراغبين فى المشاركة بمشروعاتهم وفقا للمعايير التي تستهدفها المبادرة التي تتمثل في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تلك الظاهرة وأيضا الحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث.



وأكد المشاركة الفعالة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الدولة المصرية في ضوء استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والتي تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ.



ولفت إلى أنه سيتم اختيار أفضل 18 مشروعا من خلال اللجان الفنية المشكلة التى ستضم ممثلى مختلف الجهات وذلك بفعاليات مؤتمر يعقد في أكتوبر 2022، بحيث يتم حشد التمويل والاستثمارات للمشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ.



ومن جانبها، أكدت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، أن المبادرة ستعمل على تنفيذ وتطبيق الأفكار والمشروعات على أرض الواقع وتجسيدا للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذا لرؤية مصر 2030، لتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة والوصول إلى نظام بيئى متكامل ومستدام داخل المحافظة وذلك تفعيلا لدور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية.



وتابعت أن الفئات المستهدف تلقي مشروعاتهم حول تلك الرؤى هي: المشروعات كبيرة الحجم، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.